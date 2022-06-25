Иркутск, , 08:15 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 25 июня предупреждает о необычном виде мошенничества, зафиксированном в Ангарске: злоумышленники попытались обмануть 85-летнюю женщину, представившись библиотекарями.

Джузеппе Арчимбольдо. Библиотекарь

Инцидент произошел несколько дней назад. В полицию обратилась дочь пенсионерки.

Как пояснила полицейским женщина, злоумышленники представились сотрудниками одной из ангарских библиотек и сказали, что бабушка много лет назад не вернула несколько книг. Во избежание дальнейших недоразумений, лжебиблиотекари предложили пенсионерке срочно вернуть издания либо заплатить за них компенсацию, за которой аферисты были готовы сами приехать.

До этого пожилая женщина уже дважды становилась жертвой мошенников, поэтому, почувствовав обман, она положила трубку и рассказала о случившемся дочери. Женщина тут же обратилась в библиотеку, где выяснила, что мать не является ее читательницей и никаких задолженностей за ней не числится.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тулуне женщина попалась на уловки телефонных мошенников.

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