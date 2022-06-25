Вашингтон, 25 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Такого мощного давления на свою экономику после введения ими антироссийских санкций не ожидали США их партнёры из Европы. Об этом 24 июня говорится в материале издания The New York Times «Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что в США и европейских странах после введения ими эмбарго на нефть из России цены на энергоносители резким образом увеличились, в то время как доходы Москвы на фоне введённых санкций только растут.

«Проблема заключается в том, что экономика западных стран более уязвима, чем предполагали их правительства», — отмечается в публикации со ссылкой на вице-президента Фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайса.

Также указывается, что Вашингтон продолжает методичное расшатывание международной системы экономики вмешательством в поставки энергоносителей, при том, что ещё в феврале 2022 года США заявляли, что санкции не коснутся российских нефти и газа.

По мнению авторов материала, пытаясь осуществить свои угрозы Вашингтон и его союзники оказались в максимально уязвимом положении, в то время как жители России менее всех остальных почувствовали последствия «разрушения российской экономики».

Кроме того, отмечается, что в результате всего этого на промежуточных выборах в конгресс США осенью 2022 года Республиканская партия «извлечет выгоду» из увеличивающейся стоимости жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что визовый центр Греции временно перестал принимать у граждан России документы на визы.