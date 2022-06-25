Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 08:09 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 25 июня известило о вынесении приговора жителю Усолья-Сибирского, который совершил убийство летом 1996 года.

Убийство niekverlaan

По данным следствия, находясь в компании знакомого и двух женщин, злоумышленник остановил возле аэропорта Иркутска отечественный автомобиль, чтобы доехать до города Усолье-Сибирское.

Решив завладеть транспортным средством, под вымышленным предлогом он попросил водителя остановиться, после чего достал обрез ружья и выстрелил в водителя. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления. Тело погибшего подозреваемый со своим товарищем перенесли в лесной массив, после чего скрылись на похищенном автомобиле.

В октябре 2021 года сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и их коллегами из Межмуниципального отдела МВД России «Усольский», при содействии сотрудников СОБР регионального Управления Росгвардии, был задержан 52-летний житель Усолья-Сибирского, а в дальнейшем арестован судом.

Собранные следственным отделом по городу Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора фигуранту уголовного дела. Приговором суда подсудимый получил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о 37-летнем жителе Черемхово, обвинённого в убийстве 11-летней давности: летом 2010 года мужчина на почве ревности задушил свою 33-летнюю сожительницу.

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