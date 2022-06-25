Брюссель, , 08:06 — REGNUM Жители Бельгии часто сталкиваются со случаями проявлением неуважения со стороны украинских беженцев, сообщает телеканал RTBF.

Жители нескольких муниципалитетов, которые приютили беженцев с Украины, попросили найти для них других арендодателей. Данное положение дел связано с летним сезоном: бельгийцы планируют отпуск и не хотят оставлять свои дома в распоряжении беженцев.

Мэр Везембек-Оппема Фредерик Пети сообщил о некоторых скверных поступках: упомянул случаи пьянства или отсутствие уважения и вежливости со стороны беженцев.

Ранее министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс сообщил, что в стране устали от украинских беженцев. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «теоретически возможно» отправить украинских беженцев в Руанду.