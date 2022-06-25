Кунгур, Пермский край, 25 июня, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Пермском крае выясняют обстоятельства падения мотопараплана. Инцидент произошёл вечером 24 июня, сообщает Центральное МСУТ СК России.

kaluga. sledcom.ru Следственный комитет

Авария произошла в Кунгурском районе в районе деревни Мыльники на территории Кунгурского района. Мотопарапланерист погиб на месте.

Среди возможных причин крушения называют техническую неисправность, неблагоприятные погодные условия и ошибку пилотирования. Проводится расследование.

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