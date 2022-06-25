Мариуполь, ДНР, , 08:00 — REGNUM Полное восстановление города Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР), районы которого были серьёзно разрушены в результате боевых действий, потребует от трёх до пяти лет. Такое заявление сделал 25 июня председатель общественной палаты (ОП) ДНР Александр Кофман в беседе с ТАСС.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Как пояснил Кофман, в данной ситуации можно опираться на опыт восстановления города Грозного.

«Если не ошибаюсь, это было от трех до пяти лет. Такие же сроки потребуются и для восстановления Мариуполя», — уточнил Глава ОП ДНР.

В Мариуполе уже ведётся строительство новых микрорайонов, восстанавливаются инженерные сети, и социальные учреждения.

«Вижу с какой скоростью в Мариуполе сейчас возводится новый микрорайон. Я сам строитель, такой скорости раньше не видел. Нулевой цикл был завершен практически за считанные дни. Уже сейчас начинается следующий этап. Колоссальная скорость возведения нового микрорайона», — отметил Кофман.

При этом глава ОП ДНР указал, что в некоторых районах Донбасса восстанавливают больницы, которые не ремонтировались около 30 лет. И проект восстановления предполагает, что больниц такого уровня на территории бывшей Украины до сих пор не было вообще.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый учебный год в Мариуполе начнётся при активной поддержке и помощи города Санкт-Петербурга.

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