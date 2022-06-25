Барнаул, 25 июня, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Алтайские синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий днем 26 и сутки 27 июня 2022 года. В эти дни ожидаются дожди, местами грозы, при грозах сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 20-24 м/с.

Гроза в городе

Усиление ветра ожидается в Волчихинском, Курьинском, Поспелихинском, Родинском, Рубцовском и Угловском районах. Осадки ожидаются на юго-западе, юге и центральной части края.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщите по телефону «112», напоминают в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 по 27 июня 2022 года в Алтайском крае ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше.

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