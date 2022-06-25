Нью-Дели, 25 июня, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Индии за прошедшие сутки выявили 15 940 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

(сс) Javed Anees Врачи в защитных костюмах. Индия

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории республики достигло43 378 234. Также за минувшие сутки в республике скончались 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Индии от осложнений COVID-19 умерли свыше 525 тыс. человек.

Отмечается, что в настоящее время в республике числится 91 779 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом индийские эксперты отмечают, что общая заболеваемость COVID-19 в стране продолжает снижаться.