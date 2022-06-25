Уагадугу, , 07:54 — REGNUM Армия Буркина-Фасо дала две недели на эвакуацию гражданских лиц с обширных территорий на севере и юго-востоке страны, в которых будут проведены военные операции против повстанцев. Об этом заявил журналистам официальный представитель вооруженных сил республики Ив Дидье Бамуни.

Солдаты Буркина-Фасо Africom.mil

Речь идет о двух районах — на границе с Мали (площадью около 2 тыс. кв. км) и на границе с Бенином (площадью примерно 11 тыс. кв. км), где находится национальный парк.

Кроме того, военные на три месяца запретили населению передвигаться на мотоциклах в восьми регионах Буркина-Фасо, поскольку указанный вид транспорта часто используют боевики. Информация о сроках проведения военных операций не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало выделить срочную помощь для примерно 16 тысяч перемещенных лиц, бежавших после террористической атаки в Буркина-Фасо.

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