Барнаул, 25 июня, 2022, 07:52 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о существенном изменении погодных условий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

По данным синоптиков, с 25 по 27 июня 2022 года в региона местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше.

«При жаре главная опасность для человека состоит в перегревании и угрозе повышения температуры тела выше нормы. При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение работы сердца», — напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Алтайском крае с 24 по 27 июня местами сохранится высокая (четвёртого класса) и чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность.

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