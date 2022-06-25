Москва, 25 июня, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Представители России и Китая уже предприняли конкретные шаги по объединению усилий в сфере дистанционного зондирования Земли, заявил заместитель директора Института космических исследований РАН Евгений Лупян на заседании Совета РАН по космосу. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Russianspacesystems.ru Спутник

Лупян отметил, что взаимодействие России и КНР в этой сфере позволит получить спутниковую группировку дистанционного зондирования Земли, сопоставимую с американской.

«Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Мы договорились с китайскими коллегами, и к нам идут потоки данных, в частности, по мониторингу пожаров», — подчеркнул замдиректора ИКИ РАН.

Россия и Китай прорабатывают ещё несколько совместных проектов в сфере космоса. Одним из таких проектов может стать строительство совместной лунно-исследовательской базы. Ожидается, что соответствующее соглашение между правительствами стран будет подписано в 2022 году.