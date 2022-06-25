Москва, 25 июня, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В России достигшие 80 лет пенсионеры имеют право на получение второй пенсии, напомнили в Отделении ПФР по Москве и области, передает «Прайм».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Поясняется, что через месяц после достижения 80 лет размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет увеличен в 2 раза. При этом претендовать на повышение пенсии в двойном размере не могут инвалиды I группы, так как фиксированная выплата им повышена в 2 раза при установлении пенсии по инвалидности. Правом на двойную выплату не обладают и те, кто получает соцвыплаты в связи с потерей кормильца.

Также достигшие 80-летнего возраста пенсионеры имеют право оформить компенсацию по уходу за собой.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня и увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум. Министр труда РФ Антон Котяков отметил, что средняя пенсия после индексации достигнет 19 тыс. 360 руб.