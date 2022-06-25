Верхняя Пышма, Свердловская область, 25 июня, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В посёлке Зелёный Бор под Екатеринбургом потушили крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

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Возгорание произошло в неэксплуатируемом здании. Кровля горела на площади 400 кв. метров. Имелась угроза распространения огня на соседние строения. Однако пламя локализовали и затем потушили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге также потушили крупный пожар. На одной из промплощадок горели брёвна.