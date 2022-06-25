Кабул, , 07:36 — REGNUM Местные источники в уезде Балхаб утверждают, что начальник полиции уезда Дарайе-Суфе-Бала провинции Саманган, и 10 его подчиненных убиты в засаде, устроенной бойцами маулави Мехди.

Местные источники сообщили газете «8 Собх», что вечером 24 июня, после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли потери на линии соприкосновения, силы начальника полиции попытались выдвинуться для поддержки отступающих, но попали в засаду, в результате которой он сам и 10 его подчиненных были убиты.

Также, источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отключили антенны телекоммуникационных сетей в уезде Балхаб и блокируют поставку продуктов питания в уезд Балхаб.

В настоящее время в некоторых частях уезда продолжаются боестолкновения.