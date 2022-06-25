Белгород, , 07:35 — REGNUM Еще на две недели — до 9 июля — в Белгородской области будет действовать «жёлтый» уровень террористической опасности, сообщил 25 июня в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

Он также выразил благодарность сотрудникам всех правоохранительных органов за профессионализм и защиту жителей области. Кроме того, Гладков призвал население региона к бдительности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня глава Курской области Роман Старовойт решил продлить до 8 июля действие в регионе «жёлтого» уровня террористической опасности.

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