Белгород, 25 июня, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Еще на две недели — до 9 июля — в Белгородской области будет действовать жёлтый уровень террористической опасности, сообщил 25 июня в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Он также выразил благодарность сотрудникам всех правоохранительных органов за профессионализм и защиту жителей области. Кроме того, Гладков призвал население региона к бдительности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня глава Курской области Роман Старовойт решил продлить до 8 июля действие в регионе жёлтого уровня террористической опасности.