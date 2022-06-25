Лондон, 25 июня, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Отношения Великобритании и России могут оказаться в «крайне опасной» ситуации в случае казни британских наёмников, приговорённых к смерти судом в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 июня сообщает газета Express.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Великобритании

Уточняется, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае казни подданных Соединённого Королевства, воевавших на Украине в качестве наёмников, может пойти «ва-банк» в отношениях с Москвой. В этом случае ситуация может принять «крайне опасный оборот, из которого, вероятно, уже не будет возврата».

После исполнения смертного приговора коллективный Запад, по мнению издания, может пойти на ужесточение антироссийских мер. В частности, будут увеличены поставки оружия и усилены санкции. Киев может, вероятнее всего, получить ударный самолёт, «о котором просил украинский лидер Владимир Зеленский».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что приговорённые к смертной казни судом в ДНР иностранные наёмники готовят прошение о помиловании. Подать его можно будет только после вступления приговора в силу.