* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 07:33 — REGNUM Два человека убиты и четверо ранены в ходе столкновения между узбекскими и пуштунскими командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сарипуле.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Столкновение произошло вечером 24 июня в уезде Балхаб после отступления сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Местные источники сообщили «8 Собх», что поражение и отступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Балхаб привели к словесному спору, переросшему в прямое противостояние между узбекскими и пуштунскими командирами группировки.

Боестолкновение произошло между пуштунским командиром Гуль Горзангом и узбекским командиром ЯвашемБарди, в результате которого двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и четверо ранены.

Местные источники добавили, что Яваш Берди после столкновения скрылся с места происшествия в поисках укрытия.