* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 25 июня, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Два человека убиты и четверо ранены в ходе столкновения между узбекскими и пуштунскими командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сарипуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Столкновение произошло вечером 24 июня в уезде Балхаб после отступления сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Местные источники сообщили «8 Собх», что поражение и отступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Балхаб привели к словесному спору, переросшему в прямое противостояние между узбекскими и пуштунскими командирами группировки.

Боестолкновение произошло между пуштунским командиром Гуль Горзангом и узбекским командиром ЯвашемБарди, в результате которого двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и четверо ранены.

Местные источники добавили, что Яваш Берди после столкновения скрылся с места происшествия в поисках укрытия.