Чита, , 07:31 — REGNUM Традиционный национальный праздник «Обоо тахилган» пройдёт 25 июня на западном склоне Титовской сопки в Чите, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья. В 2022 году организаторы праздника — выходцы из сёл Дульдургинского района, живущие в столице края.

photo 2022-06-24 15-05-29 Правительство Забайкалья

«Здесь издавна поклонялись буряты хранительнице местности Айралжан Хатан эжы. Был возведен молельный домик, облагорожена территория вокруг него. Появились навесы для проведения молебнов, барабаны со священными сутрами, специальные приспособления для вывешивания Коня Удачи — Хии морин.

Два года назад соорудили и небольшой курган. Каждое лето здесь проводится традиционный праздник «Обоо тахилга» — это специальный обряд подношения белой пищи хозяевам местности, чтобы они покровительствовали и помогали каждому читинцу во всех его благих делах», — рассказали в Читинском дацане.

В мае организаторы праздника провели на Титовской сопке саночистку, собрали и вывезли мусор, убрали старые хадаки — синие священные шарфы, организовали побелку и покраску.

В этом году обряд «Обоо тахилга» вновь пройдет с участием большого числа паломников. Празднество в течение двух лет не проводили так масштабно из-за пандемии коронавируса.

Ламы сделают подношения белой пищи. А сразу после пройдет концерт самодеятельных артистов и профессионалов, приглашены певцы Нонна и Зоригто Тогочиевы. Также пройдут творческие конкурсы песен и национального костюма, спортивные соревнования: бурятская борьба и стрельба из лука по национальным правилам.

Как сообщало ИА REGNUM, 24–25 июня в Бурятии после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса пройдёт традиционный спортивно-культурный праздник Сурхарбан.

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