Москва, 25 июня, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Созданная в России музыкальная группа Little Big теперь базируется в США. Об этом говорится на сайте коллектива.

Warner Music Russia Обложка сингла Little Big «UNO» (2020)

«Little Big — панк-поп-рейв-группа, базирующаяся в Лос-Анджелесе», — говорится на официальном сайте проекта.

24 июня группа Little Big выпустила клип на песню Generation Cancellation. В описании к видеоклипу говорится, что группа выступает против проведения спецоперации на Украине.

Группа Little Big основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. В 2020 году группа должна была представить Россию на конкурсе Евровидение, но конкурс было отменён из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.