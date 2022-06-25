Тегусигальпа, 25 июня, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Власти Гондураса решили на один месяц заморозить цены на бензин и дизельное топливо, чтобы смягчить влияние энергетического кризиса на экономику. Об этом заявил гондурасский министр энергетики Эрик Техада 24 июня на пресс-конференции.

(сс) Флаг Гондураса

По сведениям Центрального банка республики, инфляция в годовом выражении по итогам мая составила в стране 9,09% и, как ожидается, в течение следующих месяцев станет двухзначной.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня президент Гондураса Сиомара Кастро предупредила о том, что странам Северной и Южной Америки следует готовиться к последствиям ситуации вокруг Украины.