Иркутск, , 07:22 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 25 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8685 человек, за последние сутки скончались два пациента. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 295 656 (+44 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Госпитализирован 219 (26 за последние сутки). В то же время выздоровели 291 460 пациентов (+38 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 697 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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