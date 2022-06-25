Донецк, 25 июня, 2022, 07:21 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кременец в ДНР. Об этом 25 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️05:00 — н.п. Победа — н.п. Кременец: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее вооружённые украинские формирования обстреляли Макеевку и Донецк.