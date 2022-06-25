Тегеран, , 07:21 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи на юге Ирана, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Zeml.info

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 32 километрах к северо-востоку от Киша. Глубина залегания очага сейсмособытия составила десять километров. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 июня на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3. Его очаг находился в 59 километрах от города Мохр на глубине десяти километров. Пострадавших не было.