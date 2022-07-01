Тюменская область, 11 января, 2008, 10:34 — ИА Регнум. Филиал Российского фонда федерального имущества в Тюменской области объявил о продаже 100% акций ОАО "Белоярский молочный завод". Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 11 января, в пресс-службе филиала. Основанием продажи стало решение об условиях приватизации акций открытого акционерного общества "Белоярский молочный завод".

На торги выставляются акции, принадлежащие государству. Заявки на приобретение акций принимаются с 28 января по 11 марта 2008 года. Начальная цена акций составляет 10161598 рублей. Величина снижения цены - 1016159 рублей 80 копеек. Минимальная цена предложения, по которой могут быть проданы акции - 5080799 рублей.

Отметим, что предприятие специализируется на производстве цельномолочной продукции, продовольственных товаров, торгово-посреднической деятельности оптовой торговле.