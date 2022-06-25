Веллингтон, , 07:17 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие два дня выявили 8638 случаев локального распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

По ее данным, 2693 случая выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения COVID-19. Остальные местные случаи зафиксированы в других регионах страны. Также 211 заболевших прибыли в Новую Зеландию из-за границы. Кроме того, за минувшие двое суток в стране скончались 24 пациента с COVID-19.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 316 пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом отмечается, что с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 1 296 728 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.