Вашингтон, 25 июня, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Решение Верховного суда США об отмене конституционных гарантий на аборт назвал огромной победой ради жизни экс-глава Белого дома Дональд Трамп, 24 июня сообщает портал Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По мнению Трампа, решение Верховного суда является «наибольшей победой для жизни» этого поколения. Политик заявил, что эта победа, наряду с другими положительными для страны решениями, стала возможна только благодаря тому, что он, Трамп, номинировал и включил трёх из девяти действующих судей в Верховный суд США. По мнению Трампа, эти трое судей являются «очень уважаемыми и сильными защитниками конституции».

Напомним, решение Верховного суда США отменило постановление от 1973 года о гарантиях федеральных властей страны права на аборт. Теперь принимать решения по данному вопросу придётся на уровне отдельных штатов. В шести американских штатах уже вступил в силу запрет на аборты.

В Вашингтоне в ответ на решение Верховного суда собралась многотысячная акция протеста противников отмены федеральных гарантий прав на аборты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус раскритиковал решение Верховного суда США о праве на аборт.