Сент-Джорджес, , 07:11 — REGNUM В Гренаде прошли выборы в парламент, победу на которых одержал оппозиционный Национальный демократический конгресс Гренады. Итоги выборов 24 июня были опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Выборы launedekeg.wordpress.com

Всего в голосовании приняли участие более 60 тысяч граждан островного государства. Либеральный Национальный демократический конгресс, созданный в 1987 году, получил в парламенте девять из 15 мандатов. Премьер-министром, согласно конституции, станет лидер победившей партии Дикон Митчелл.

Расположенное в карибском бассейне островное государство Гренада (население 112 тысяч человек) входит в состав Содружества, возглавляемого Великобританией. Главой государства является королева Великобритании, которую на острове представляет генерал-губернатор. Законодательная власть принадлежит двухпалатному парламенту, исполнительная — назначаемому им правительству.

Читайте также: Страны АЛБА осудили отказ США приглашать ряд государств на Саммит Америк