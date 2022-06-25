Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) объявил о завершении четвертой и пятой экспертиз программы расширенного финансирования Эквадора (EFF), сообщается на сайте кредитной организации.

МВФ International Monetary Fund

Такие результаты позволяют немедленно предоставить республике около $1 млрд, которые были запрошены у МВФ эквадорскими властями на меры по поддержке государственного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Международный валютный фонд решил выделить Колумбии кредитную линию на два года на общую сумму $9,8 млрд.

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