Вашингтон, 25 июня, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) объявил о завершении четвертой и пятой экспертиз программы расширенного финансирования Эквадора (EFF), сообщается на сайте кредитной организации.

International Monetary Fund МВФ

Такие результаты позволяют немедленно предоставить республике около $1 млрд, которые были запрошены у МВФ эквадорскими властями на меры по поддержке государственного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Международный валютный фонд решил выделить Колумбии кредитную линию на два года на общую сумму $9,8 млрд.