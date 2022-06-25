Москва, 25 июня, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Рассмотрение уголовного дела о краже имущества у экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса на общую сумму 70 млн рублей перенесено на неопределённый срок Хамовническим судом города Москвы. Об этом 25 июня сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Как уточнил юрист, судебное заседание должно было состоятся 27 июня, но суд уведомил всех участников процесса о переносе рассмотрения дела на неопределённый срок. По словам Макарова, перенос связан с отсутствием Чубайса на заседаниях, при этом связаться с ним нет возможности, а повестки в суд он не забирает.

Уголовное дело о краже имущества было заведено в 2017 году, Чубайс и компания «Тилсок» были признаны потерпевшими по делу. Изначально было заявлено о пропаже 3 млрд рублей, однако в ходе предварительного следствия она снизилась до 70 млн рублей. Имущество пропало из жилого комплекса в деревне Переделки в Одинцовском районе. Экс-глава «Роснано» неоднократно приглашался в суд для дачи показаний, но ни разу не явился.

Основным фигурантом уголовного дела является Илья Сучков, бывший деловой партнер Чубайса. Его обвиняют в двух эпизодах покушения на мошенничество и краже в особо крупном размере. Остальные фигуранты дела обвиняются только в краже. Вину никто из обвиняемых не признаёт.

Напомним, что Анатолий Чубайс 23 марта 2022 года уволился из «Роснано» и эмигрировал вместе с супругой Авдотьей Смирновой. 25 марта он был освобождён от должности специального представителя президента России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса подозревают в причастности к коррупционной деятельности в России.