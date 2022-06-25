Рабат, 25 июня, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Не менее 18 человек погибли в результате давки, образовавшейся на границе между Марокко и испанским анклавом Мелильей, сообщает агентство MAP.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Сообщается, что более 2 тыс. мигрантов попытались прорваться в Мелилью через границу. В результате давки погибли 18 человек, еще более 70 получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали 140 марокканских пограничников.

Отмечается, что пограничники попытались пресечь попытку прорыва, когда увидели мигрантов, пытавшихся разрезать забор, разделяющий Марокко и испанскую территорию. При этом большинство нелегалов не смогли прорваться в Мелилью. Достичь испанской территории смогли лишь около 130 из них.