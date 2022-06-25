Пекин, 25 июня, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Китай решительно выступает против полетов американской авиации над Тайваньским проливом, включая инцидент с разведывательным самолетом P-8A Poseidon, пролетевшим возле острова 25 июня. Об этом говорится в заявлении официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР (НОАК) Ши И.

Greg L. Davis P-8A Poseidon в полёте

По словам представителя китайского ведомства, такие действия Вашингтона являются намеренным вмешательством и дестабилизацией ситуации в регионе, а также нарушают мир и стабильность.

Ши И добавил, что силы НОАК находятся в состоянии повышенной боевой готовности и способны защитить суверенитет КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня военное ведомство Тайваня объявило о том, что средства тайваньской системы противовоздушной обороны зафиксировали пролет вблизи острова не менее 29 китайских боевых самолетов.