Тегеран, 25 июня, 2022, 07:24 — ИА Регнум. 24 июня иранский депутат высоко оценил политику приоритизации соседних стран при администрации президентаИбрагима Раиси, которая привела к увеличению ненефтяного экспорта в соседние страны до 25 миллиардов долларов в прошлом иранском календарном году (март 2021 — март 2022). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ирана

В интервью Mehr председатель парламентской комиссии по промышленности и горнодобывающей отраслиМостафа Тахери заявил, что администрация Раиси проделала серьёзную работу почти за год пребывания у власти.

По словам Тахери, за этот короткий период несколько президентов нанесли визиты в Тегеран, подписав с Раиси меморандумы о взаимопонимании по различным экономическим, торговым, транспортным, железнодорожным и культурным вопросам.

По словам законодателя, в прошлом иранском календарном году (март 2021 — март 2022) ненефтяной экспорт Ирана составил более 48,5 миллиардов долларов, из которых 25 миллиардов долларов пришлось на соседние страны.

Он также отметил, что Иран может увеличить экспорт в Турцию на 100 процентов, а экспорт в Россию уже вырос на 30−40 процентов с момента вступления Раиси в должность.

«Соседние страны вложили инвестиции в транзит своих энергоносителей и товаров через Иран, они не хотят упускать эту возможность», — сказал Тахери, подчеркнув, что это пойдет на пользу экономике и национальной безопасности Ирана.