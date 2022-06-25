Оттава, , 06:25 — REGNUM Диалог между Германией и Канадой по вопросу возврата турбин Siemens для газопровода «Северный поток» проходит без участия России. Такое заявление сделал российский посол в Канаде Олег Степанов в беседе с РИА Новости.

Церемония открытия газопровода «Северный поток». 2011 Kremlin.ru

Дипломат указал, что посольство России не контактирует с представителями Канады по вопросу возврата газового оборудования. С точки зрения посольства, данный вопрос является проблемой между Канадой и Германией.

«Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России, поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами», — пояснил Степанов.

Российский дипломат уточнил, что не видит необходимости вступать в данные разбирательства. Степанов отметил, что для России он просто не видит никакой роли в возникшей ситуации.

Напомним, российская компания «Газпром» была вынуждена сократить поставки газа по трубопроводу «Северный поток» в связи с тем, что отправленные на техобслуживание в Канаду турбины производства компании Siemens не были возвращены в оговоренный срок из-за антироссийских санкций.

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