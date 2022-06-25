Тегеран, 25 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. 24 июня иранская делегация встретилась с представителями министерства иностранных дел Дании, чтобы обсудить вопросы, касающиеся иранцев, проживающих в этой стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

В ходе встречи обсуждались консульские вопросы и положение иранских иммигрантов, беженцев и студентов, а также пути решения проблем, с которыми сталкиваются иранские граждане в Дании, включая выдачу виз, вида на жительство и финансовые операции.

Иранская делегация также встретится с официальными лицами муниципалитета города Ваарденбург, чтобы обсудить ситуацию с иранским ребенкомДариушем Гейдари, которого датские власти разлучили со своей семьей.

Как сообщает информационное агентство Mehr News, усилия Ирана по воссоединению Дариуша с его семьей до сих пор не увенчались успехом.