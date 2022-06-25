Петропавловск-Камчатский, 25 июня 2022, 06:23 — REGNUM В селе Мильково Камчатского края при пожаре в частном доме погибли двое детей и пожилая женщина, возбуждено уголовное дело. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
По информации ведомства, пожар в частном жилом доме по улице Сибирской села Мильково, завершившийся трагедией, произошёл утром 25 июня.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Для установления причин и обстоятельств трагедии назначено проведение ряда экспертиз, ведётся следствие.
Как сообщало ИА REGNUM, во время тушения пожара в частном доме в городе Нурлате обнаружили тело подростка.
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