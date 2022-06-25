Петропавловск-Камчатский, , 06:23 — REGNUM В селе Мильково Камчатского края при пожаре в частном доме погибли двое детей и пожилая женщина, возбуждено уголовное дело. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Пожар Pixabay.com

По информации ведомства, пожар в частном жилом доме по улице Сибирской села Мильково, завершившийся трагедией, произошёл утром 25 июня.

пресс-служба СУ СК РФ по Камчатскому краю «В ходе тушения… внутри дома обнаружены тела трёх человек, 63-летней женщины и двух детей, тринадцати и девяти лет, с термическими ожогами и признаками отравления угарным газом».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Для установления причин и обстоятельств трагедии назначено проведение ряда экспертиз, ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, во время тушения пожара в частном доме в городе Нурлате обнаружили тело подростка.

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