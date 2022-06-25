Южно-Сахалинск, , 06:19 — REGNUM Два пепловых выброса произвел 25 июля вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России по Сахалинской области.

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

Высота образовавшихся столбов колебалась в пределах 1,5-2 км над уровнем моря. Шлейф от выбросов распространился на северо-запад. В городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Жители также не ощущали запах сероводорода. Угрозы для населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой около 1,5 км.

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