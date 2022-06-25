Южно-Сахалинск, 25 июня, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Два пепловых выброса произвел 25 июля вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России по Сахалинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Высота образовавшихся столбов колебалась в пределах 1,5-2 км над уровнем моря. Шлейф от выбросов распространился на северо-запад. В городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Жители также не ощущали запах сероводорода. Угрозы для населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой около 1,5 км.