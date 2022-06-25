Тегеран, , 07:28 — REGNUM 24 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки передал соболезнования афганскому народу и правительству в связи с недавним землетрясением, которое привело к многочисленным жертвам и значительным материальным потерям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Амир Абдоллахиан в своем телефонном разговоре с Амиром Ханом Муттаки, соболезнуя ему и братскому народу Афганистана, сообщил афганскому коллеге, что часть гуманитарной помощи Исламской Республики Иран жертвам землетрясения была отправлена на двух грузовых самолетах.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что вместе с этими пожертвованиями также были направлены две группы спасателей, подчеркнув, что иранская нация, как всегда, стоит бок о бок с благородным и терпеливым народом Афганистана.

Иранский высокопоставленный дипломат тем временем упомянул долю Ирана в акватории Хирманд, призвав временное правительство Афганистана серьезно относиться к двусторонним соглашениям и обязательствам в соответствии с соглашениями, касающимися доли воды Ирана.

Амир Абдоллахиан также выразил надежду, что двустороннее сотрудничество между странами приведет к кампании против организованной преступности и таких вредоносных явлений, как торговля наркотиками и людьми, а также терроризм.

Муттаки, со своей стороны, поблагодарив Исламскую Республику Иран за солидарность и ее своевременный вклад в оказание помощи жертвам землетрясения, подтвердил, что в сложившихся условиях предоставление убежища жертвам землетрясения является главным приоритетом.