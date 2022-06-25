Вашингтон, 25 июня, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и их европейские союзники не ожидали, что сами испытают экономическое давление после введения санкций против России, сообщает газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По ее данным, отказ США и ЕС от импорта российских энергоносителей привел к росту цен на нефть и газ на мировом рынке. При этом доходы России от экспорта энергоносителей продолжают расти. Авторы статьи предполагают, что экономика западных стран оказалась более уязвимой, нежели это считалось ранее.

Газета не исключает, что ситуацией сможет воспользоваться Республиканская партия США. По мнению авторов статьи, республиканцы постараются использовать экономический кризис, чтобы привлечь избирателей на свою сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что жители России будут ежедневно страдать от антироссийских санкций. По его словам, российские граждане больше не смогут приобретать те товары, которые были им доступны до санкций.