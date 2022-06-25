Москва, , 06:08 — REGNUM Боливия передала Россию российского гражданина Артема Кальте, обвиняемого в хищении свыше 25 млн рублей у энергетических компаний, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

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Против него заведены уголовные дела по двум статьям УК РФ — 210 (Организация преступного сообщества) и 159 (Мошенничество).

Кальте был задержан в Москве июле 2013 года и находился под домашний арестом, пока не сбежал из России. В сентябре 2021 года его поймали правоохранительные органы Боливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что в США из Таиланда был экстрадирован гражданин РФ Дмитрий Украинский, несмотря на то, что его выдачи добивалась и Россия.

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