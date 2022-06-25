Брюссель, 25 июня, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Случаи неуважительного и неадекватного поведения и пьянства со стороны украинских беженцев стали одной из главных причин отказа им в приюте гражданами Бельгии. Об этом 24 июня сообщает телеканал RTBF.

Flickr.com Вокзал. Бельгия

По данным телеканала, администрации сразу нескольких муниципалитетов встревожились из-за того, что всё больше местных жителей, разместивших у себя украинских беженцев, попросили найти для переселенцев других арендодателей.

В ряде случаев такая ситуация связана с приходом лета и периодом отпусков: многие жители Бельгии не хотят оставлять свои дома в распоряжении беженцев. Союз фламандских городов и муниципалитетов, включая муниципалитеты Краайнем, Завентем и Везембек-Оппем, призвал федеральные власти обратить внимание на возникшую проблему, иначе часть беженцев может оказаться, в буквальном смысле, на улице.

Уточняется, что причиной отказа в жилье украинским переселенцам стал не только приход лета. В материале телеканала говорится о многочисленных случаях разногласий в семьях, где проживали беженцы. Мэр Везембек-Оппема рассказал о многочисленных случаях проявления неуважения к жителям Бельгии со стороны украинцев, пьянстве и других скверных поступках.

При этом местные муниципалитеты прямо указывают на недостаточность финансовой поддержки со стороны правительства и считают, что ими было сделано всё возможное для помощи беженцам, но в своих возможностях они ограничены. Со своей стороны, бельгийское правительство заявляло о временном размещении беженцев среди местных жителей. Бельгийцы обязались приютить у себя украинских беженцев максимум на три месяца, но этот срок уже истёк.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что украинские беженцы, которые незаконно въехали в Великобританию, могут быть высланы в Руанду.