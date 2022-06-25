Москва, 25 июня, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В субботу, 25 июня, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +29… +31 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

В ночь на 26 июня в Москве также без осадков. Температура воздуха +15… +17 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с, ночью — северный 3−8 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +26… +31 °C днём. Ночью — +12… +17 °C.

В воскресенье, 26 июня, днём в столице ожидается +30… +32 °C, по области +27… +32 °C, небольшая облачность, без осадков, ветер северный 3−8 м/с. Ночью в регионе ожидается +14… +19 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за предстоящей жаркой погоды.