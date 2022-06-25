Парламент Эквадора обсудит вопрос об импичменте президента
Кито, 25 июня, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Вопрос о вынесении импичмента эквадорскому президенту Гильермо Лассо будет рассмотрен на сессии Национальной ассамблеи (парламента) Эквадора 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Соответствующий запрос на имя спикера парламента Вирхилио Сакисела подала группа из 47 депутатов от фракции Unes (Союз надежды), которые связали свой призыв с проходящими в республике массовыми антиправительственными протестами.
Для запуска процедуры импичмента Национальной ассамблее требуются голоса 92 из 137 парламентариев.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня пресс-служба Гильермо Лассо объявила о том, что глава государства заболел COVID-19, и ближайшее время он «будет соблюдать все соответствующие медицинские протоколы».