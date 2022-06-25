25 июня 2022 | Время чтения 6 мин

Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM В ночь с 24 на 25 июня на «Алых парусах» выпускники Санкт-Петербурга и приглашенные ребята из других регионов, в том числе из Донбасса, отпраздновали окончание школы масштабно и патриотично. Корреспонденты ИА REGNUM увидели, кому подпевали и как развлекались бывшие школьники.

Выпускники на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

В Северной столице в очередной раз прошёл лучший городской праздник России и Европы «Алые паруса». Как всегда, он привлёк на набережные Петербурга сотни тысяч зрителей — горожан и туристов, в том числе иностранных. Но главными на празднике были вчерашние школьники, стоящие на пороге нового этапа своей жизни. Для них выступали популярные артисты, торговали сладкой ватой буфетчики и вели бриг под алыми парусами матросы.

Выпускники на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

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В ожидании попадания на главную площадь города гости, а на праздник, помимо выпускников, пришли и родители, столпились у входа на Дворцовую, где проходил контроль безопасности. Запускать на площадь стали не сразу, но как только это произошло, люди принялись занимать самые удачные в плане обзора места, поближе к сцене.

Выпускники на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Перед началом основной концертной программы зрителей развлекали творческие коллективы из Петербурга. Их для программы определили в рамках конкурсного отбора. Между тем выпускники пытались угадать, кто станет третьим хедлайнером и ведущим праздничного вечера, ведь организаторы до последнего держали эти позиции в секрете.

Концерт на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM Выпускники на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выпускники на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Наконец, перед гостями праздника, уже заполнившими площадь, появились новые ведущие «Алых парусов». Ими в этом году стали певица Алсу и комик Владимир Маркони. Прямо на сцене они связались с ведущими «Выпускного «ВКонтакте» моделью Машей Миногаровой и комиком Стасом Круглицким (известным как Стас Просто Класс) и узнали, как прошёл их виртуальный праздник.

Ведущие ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» Владимир Маркони и Алсу Дарья Драй © ИА REGNUM

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Появившийся на сцене губернатор Петербурга Александр Беглов приветствовал выпускников, всех петербуржцев и гостей «Алых парусов». В своей речи он сделал акцент на возможностях, которые открывает сегодня страна перед молодыми людьми.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня Алые паруса понесут вас во взрослую жизнь. Дерзайте! Творите! Побеждайте! России нужны ваши победы, ваши знания и таланты. Россия — страна возможностей! Здесь исполняются мечты», — обратился губернатор к выпускникам, которые поддержали этот патриотический настрой.

Выпускники на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ударом в рынду губернатор дал старт главному концерту «Алых парусов», и на сцене появилась Миа Бойко, ставшая популярной благодаря социальной сети Tik Tok. После неё свои песни исполнили Хабиб и Galibri & Mavik. Драйв и отрыв привнесла группа из Санкт-Петербурга The Hatters, первый хедлайнер «Алых парусов». Музыканты дурачились на сцене, заряжая выпускников своей энергией.

Миа Бойко Дарья Драй © ИА REGNUM

Группа Тhe Нatters на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Группа Тhe Нatters на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM Выпускники на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Стоит отметить дизайнерские решения сцены в этом году. Все объекты объединял кубизм — отсылка к эпохе конструктивизма, оставившей свой след в архитектуре Петербурга. Во время выступлений артистов поднимались кубы внутри сцены, добавляя ей объём и позволяя использовать дополнительные локации для исполнения песен.

Концерт на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Солнце Монако» звучало над Дворцовой в исполнении молодой звезды Люси Чеботиной. Затем на сцене её сменил Анатолий Цой. Так подошли ко второму хедлайнеру вечера — Полине Гагариной. Артистка спела свои главные хиты, которые все знали наизусть и подпевали. Среди них «Обезоружена», «Драмы больше нет», «Кукушка» и «Спектакль окончен».

Люся Чеботина на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Выпускники на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

В этом году выпускники вели себя очень активно. Можно было увидеть и хороводы на Дворцовой площади, и слэм, и просто танцы. Вчерашние школьники не поскупились на патриотические скандирования «Россия! Россия!», которые за вечер повторялись неоднократно. Стоит отметить и то, что гостями вечера стали также сорок выпускников из города-побратима Мариуполя. После заселения в пригородный лагерь «Дружных», где для школьников Мариуполя организован летний отдых, они приехали в центр Петербурга вместе с вожатыми. Были на Дворцовой выпускники и из других городов Донбасса.

Выпускники на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выпускники из Мариуполя на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выпускники на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выпускники на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

… Перед тем, как стал известен третий хедлайнер, на сцене выступил молодой исполнитель Коста Лакоста, за ним была певица Ханна. Романтичное настроение всем подарил юный Ваня Дмитриенко. А настоящим сюрпризом для всех стало выступление третьего хедлайнера концерта, группы «Руки Вверх!», творчество которой объединяет сразу несколько поколений.

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Бриг «Россия» во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выпускник на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Бриг «Россия» во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Дарья Драй © ИА REGNUM Бриг «Россия» во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выпускники на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Между тем акватория Невы вот-вот должна была стать центром внимания десятков тысяч человек: Дворцовый и Благовещенский мосты готовы были взметнуть в небо свои разводные пролёты, залпы салюта — отправиться в небо, а бриг «Россия» — пройти по Неве.

Бриг «Россия» во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Бриг «Россия» во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Бриг «Россия» во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

В этом году организаторы удивили зрители масштабным и продолжительным пиротехническим шоу. Небо Санкт-Петербурга озарили сотни залпов зелёного, красного, золотого и других цветов. Всё это сопровождало разнообразное музыкальное сопровождение.

Бриг «Россия» во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Бриг «Россия» двинулся по Неве по новому для себя маршруту. От Благовещенского моста он прошёл к Дворцовому, и двинулся дальше под эффектные залпы на мосту. Алые паруса брига выделялись на фоне уже потемневшего неба. На носовой части судна красовался российский триколор.

Пиротехническое шоу во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Пиротехническое шоу во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Пиротехническое шоу во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM Пиротехническое шоу во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Пиротехническое шоу во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Преодолев Дворцовый мост, бриг развернулся несколько раз в самом широком месте Невы, показав всем зрителям свою красоту и изящество. Став символ взросления и надежд на исполнение мечты, он никого не оставил равнодушными, а на лицах некоторых выпускниц появились слёзы.

Пиротехническое шоу во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выпускник на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжество завершилось. Выпускники и другие гости стали покидать набережную и перебираться к другим городским достопримечательностям. На улицах было многолюдно, местами не пробиться. Часть зрителей поспешила домой. И здесь были свои сложности. Станция метро «Невский проспект» была закрыта, а попасть на «Гостинку» было проблематично, только в составе организованной группы, поэтому уставшим выпускникам и гостям пришлось выбирать другие станции поблизости.

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