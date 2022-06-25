Кито, , 05:07 — REGNUM Полиция и армия Эквадора будет применять силу против протестующих для охраны порядка в стране, заявил президент республики Гильермо Лассо в ходе своего обращения к народу.

Полиция Эквадора

«Национальная полиция и вооруженные силы будут применять необходимые легальные средства путем поступательного применения силы для защиты общественного порядка и демократии», — заявил он.

Лассо добавил, что силовики будут использовать любые законные средства для охраны общественного порядка. В то же время глава эквадорского МВД Патрисио Каррильо уточнил, что сотрудникам полиции и военнослужащим разрешат применять дробовики. Ранее силовикам разрешалось лишь использовать слезоточивый газ.

Каррильо пояснил, что после ряда протестных акций полицейские получили огнестрельные ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня полиция Эквадора применила слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся подойти к зданию конгресса. Протестные акции в республике проходят регулярно с 13 июня. В ходе протестов погибли три человека, в 24 провинциях Эквадора введен режим чрезвычайного положения.

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