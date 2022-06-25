Екатеринбург, , 04:54 — REGNUM Певица МакSим едва не пострадала от действий-девушки-фанатки, выскочившей на сцену во время выступления артистки на музыкальном фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге. Об этом 25 июня сообщил новостной портал E1. RU.

Марина Абросимова (МакSим) Скриншот видеообращения МакSим в YouTube

На опубликованной видеозаписи можно увидеть, как девушка, находясь в толпе фанатов справа от сцены, внезапно выскочила на ступени, ведущие непосредственно на сцену и устремилась к певице МакSим. Она успела схватить артистку за руку и резко дёрнула её, прежде, чем среагировала охрана.

Фанатку оттащил от певицы охранник, но когда он схватил девушку, та не отпустила руки МакSим и увлекла её за собой. В результате певица упала. Ей помог встать всё тот же охранник, но артистка первое время не могла продолжать выступление, по всей видимости, пребывая в лёгкой растерянности от произошедшего.

Зрители, видя растерянность певицы, поддержали её аплодисментами и подбадривающими возгласами. Певица смогла собраться и продолжить выступление. После инцидента сотрудниками службы безопасности были усилены меры предосторожности. Сцену дополнительно оградили, чтобы предотвратить прорыв особо рьяных поклонников.