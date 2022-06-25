Сеул, 25 июня, 2022, 04:36 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 6790 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его данным, 85 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом в Южной Корее уже более двух недель выявляют менее 10 тыс. инфицированных ежесуточно. Эксперты отмечают, что после пиковых значений по заболеваемости в марте 2022 года сохраняется устойчивый тренд на снижение темпов прироста числа заболевших COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 319 773. Также за минувшие сутки в стране скончались 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 516 человек.